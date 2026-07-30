DongBu Steel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DongBu Steel hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 933,42 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 429,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 896,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 805,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at