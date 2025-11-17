Dongbu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dongbu hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 514,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -204,000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,55 Prozent auf 405,53 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at