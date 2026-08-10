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10.08.2026 06:31:29
Dongbu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dongbu lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 125,07 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 78,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,96 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 150,10 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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