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18.05.2026 06:31:29
Dongbu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dongbu hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 700,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 739,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434,56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 416,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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