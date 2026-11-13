Dongbu zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dongbu hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,05 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu 140,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,86 Prozent auf 210,06 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at