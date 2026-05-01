Dongfang Electric A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dongfang Electric A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dongfang Electric A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,47 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dongfang Electric A einen Umsatz von 16,55 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at