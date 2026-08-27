Dongfang Electric A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dongfang Electric A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Dongfang Electric A 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 21,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at