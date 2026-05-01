Dongfang Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dongfang Electric hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 19,71 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at