Dongfang Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dongfang Electric stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,38 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent auf 24,35 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,31 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at