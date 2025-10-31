Dongfeng Electronic technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dongfeng Electronic technology hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dongfeng Electronic technology mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at