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26.08.2026 06:31:28
Dongfeng Electronic technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dongfeng Electronic technology lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dongfeng Electronic technology 0,010 CNY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dongfeng Electronic technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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