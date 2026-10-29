Dongfeng Electronic technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dongfeng Electronic technology stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongfeng Electronic technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Dongfeng Electronic technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at