Dongguan Dingtong Precision Metal A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dongguan Dingtong Precision Metal A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Dongguan Dingtong Precision Metal A 0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongguan Dingtong Precision Metal A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427,6 Millionen CNY im Vergleich zu 328,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Dongguan Dingtong Precision Metal A mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 54,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at