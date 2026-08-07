Dongguan Dingtong Precision Metal A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dongguan Dingtong Precision Metal A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 571,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at