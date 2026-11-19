Dongil Industries hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongil Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -627,000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dongil Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 97,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 90,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at