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18.05.2026 06:31:29
Dongil Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dongil Industries gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4088,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 377,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,72 Prozent auf 82,94 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongil Industries 90,86 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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