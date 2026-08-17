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17.08.2026 06:31:29
Dongil Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dongil Industries hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 5136,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1163,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Dongil Industries im vergangenen Quartal 103,12 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dongil Industries 88,26 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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