Dongil Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dongil Industries hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5172,63 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dongil Industries ein EPS von 1456,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 78,45 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dongil Industries 93,37 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4363,340 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dongil Industries 6724,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 16,32 Prozent auf 415,80 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 347,92 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at