Dongjiang Environmental: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongjiang Environmental hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongjiang Environmental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 680,0 Millionen HKD im Vergleich zu 734,7 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at