Dongkook Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dongkook Industries veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 238,19 KRW gegenüber 198,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,26 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 158,87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 283,58 KRW. Im Vorjahr hatte Dongkook Industries 229,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Dongkook Industries im vergangenen Geschäftsjahr 808,01 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dongkook Industries 668,40 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at