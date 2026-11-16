Dongkook Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dongkook Industries stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dongkook Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 852,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 420,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,54 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,33 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at