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18.05.2026 06:31:29
Dongkook Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dongkook Industries präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -46,000 KRW je Aktie generiert.
Dongkook Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,69 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 171,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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