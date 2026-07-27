DONGKUK COATED METAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DONGKUK COATED METAL veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 488,52 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -983,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 545,13 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 21,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 690,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at