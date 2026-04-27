DONGKUK COATED METAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DONGKUK COATED METAL hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 346,14 KRW gegenüber -139,000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat DONGKUK COATED METAL im vergangenen Quartal 494,38 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DONGKUK COATED METAL 746,01 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at