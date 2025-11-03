DONGKUK COATED METAL präsentierte Quartalsergebnisse

DONGKUK COATED METAL hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 77,36 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 410,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 538,35 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 485,11 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at