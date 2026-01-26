DONGKUK COATED METAL präsentierte Quartalsergebnisse

DONGKUK COATED METAL hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

DONGKUK COATED METAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 286,47 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 245,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 460,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 506,16 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 961,010 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 2137,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1 973,64 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 163,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 889,000 KRW und einen Umsatz von 1 977,00 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at