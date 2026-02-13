DONGKUK STEEL MILL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DONGKUK STEEL MILL hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 192,89 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -801,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 542,02 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 521,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 474,89 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 378,00 KRW je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 1 985,27 Milliarden KRW, gegenüber 1 999,43 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at