DONGKUK STEEL MILL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DONGKUK STEEL MILL hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

DONGKUK STEEL MILL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,000 KRW je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,42 Prozent auf 565,30 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 465,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at