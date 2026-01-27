27.01.2026 06:31:28

DONGKUK STEEL MILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DONGKUK STEEL MILL hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 271,38 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -544,000 KRW erwirtschaftet worden.

DONGKUK STEEL MILL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 815,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 165,94 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 703,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3 203,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 3 527,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 234,00 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3 187,90 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen