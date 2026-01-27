DONGKUK STEEL MILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DONGKUK STEEL MILL hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 271,38 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -544,000 KRW erwirtschaftet worden.

DONGKUK STEEL MILL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 815,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 165,94 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 703,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3 203,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 3 527,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 234,00 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 3 187,90 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at