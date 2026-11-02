|
02.11.2026 06:31:29
DONGKUK STEEL MILL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DONGKUK STEEL MILL präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 125,69 KRW. Im Vorjahresviertel waren 203,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 932,28 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DONGKUK STEEL MILL einen Umsatz von 769,22 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!