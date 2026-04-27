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27.04.2026 06:31:29
DONGKUK STEEL MILL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DONGKUK STEEL MILL präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 125,16 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 857,16 Milliarden KRW gegenüber 725,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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