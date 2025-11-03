DONGKUK STEEL MILL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DONGKUK STEEL MILL äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 202,79 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 192,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 769,22 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 838,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

