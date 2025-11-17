|
17.11.2025 06:31:29
DONGKUK STEEL MILL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DONGKUK STEEL MILL hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 189,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -32,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 497,02 Milliarden KRW, gegenüber 531,44 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,48 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!