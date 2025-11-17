DONGKUK STEEL MILL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DONGKUK STEEL MILL hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 189,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -32,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 497,02 Milliarden KRW, gegenüber 531,44 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at