DONGKUK STEEL MILL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DONGKUK STEEL MILL gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 37,80 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 821,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 65,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 497,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at