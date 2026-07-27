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27.07.2026 06:31:29
DONGKUK STEEL MILL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DONGKUK STEEL MILL hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 234,74 KRW. Im letzten Jahr hatte DONGKUK STEEL MILL einen Gewinn von 185,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 995,52 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 893,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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