DONGKUK STEEL MILL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DONGKUK STEEL MILL veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 627,00 KRW, nach 26,20 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 656,94 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 480,66 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at