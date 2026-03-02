Donglai Coating Technology (Shanghai) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Donglai Coating Technology (Shanghai) A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,28 CNY gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Donglai Coating Technology (Shanghai) A im vergangenen Quartal 198,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Donglai Coating Technology (Shanghai) A 158,6 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CNY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 663,14 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 594,47 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

