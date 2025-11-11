Dongnam Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongnam Chemical hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 794,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 305,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dongnam Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,45 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at