|
12.03.2026 06:31:29
Dongnam Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
Dongnam Chemical hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 561,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 489,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,61 Prozent auf 46,67 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongnam Chemical 48,41 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2046,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Dongnam Chemical ein EPS von 1933,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 194,26 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 186,40 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.