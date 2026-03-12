Dongnam Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Dongnam Chemical hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 561,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 489,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,61 Prozent auf 46,67 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dongnam Chemical 48,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2046,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Dongnam Chemical ein EPS von 1933,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 194,26 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 186,40 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at