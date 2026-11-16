Dongnam Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dongnam Chemical hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 441,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 794,00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dongnam Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,20 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 51,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at