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13.08.2026 06:31:29
Dongnam Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dongnam Chemical gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 1227,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongnam Chemical einen Gewinn von 19,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 62,02 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,30 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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