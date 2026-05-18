Dongnam Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dongnam Chemical äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 941,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 672,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,76 Prozent auf 56,41 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at