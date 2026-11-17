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17.11.2026 06:31:28
DONGSUH COMPANIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DONGSUH COMPANIES präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
DONGSUH COMPANIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 247,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 342,00 KRW je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 120,31 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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