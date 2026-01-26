26.01.2026 06:31:29

DONGSUH COMPANIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DONGSUH COMPANIES hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 284,32 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 259,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

DONGSUH COMPANIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 124,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1469,04 KRW beziffert, während im Vorjahr 1594,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 532,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 488,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen