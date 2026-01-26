DONGSUH COMPANIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DONGSUH COMPANIES hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 284,32 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 259,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

DONGSUH COMPANIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 124,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1469,04 KRW beziffert, während im Vorjahr 1594,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 532,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 488,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at