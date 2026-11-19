DONGSUNG stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 251,49 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat DONGSUNG 327,82 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at