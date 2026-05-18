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18.05.2026 06:31:29
Dongsung Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dongsung Pharmaceutical hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dongsung Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -56,000 KRW je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,12 Milliarden KRW – eine Minderung von 27,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,34 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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