Dongsung Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dongsung Pharmaceutical hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dongsung Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -56,000 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,12 Milliarden KRW – eine Minderung von 27,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,34 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at