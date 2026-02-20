|
Dongsung Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dongsung Pharmaceutical präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 335,38 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -200,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 20,17 Milliarden KRW, gegenüber 22,56 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,58 Prozent präsentiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1086,060 KRW gegenüber -317,000 KRW im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 88,28 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
