Dongsung Pharmaceutical lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 297,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 5,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,10 Prozent auf 19,82 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at