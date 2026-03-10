DONGSUNG: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DONGSUNG hat am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 154,00 KRW gegenüber 254,46 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,70 Prozent auf 297,88 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 306,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 676,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 914,85 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat DONGSUNG im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 211,60 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1 066,32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at