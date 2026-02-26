DONGWHA PHARM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DONGWHA PHARM hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 157,16 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -23,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 123,70 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DONGWHA PHARM 120,63 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 137,56 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 201,00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 496,39 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 464,87 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at